В Орле на Бульваре Победы «пропишется» Злата

В областном центре продолжается установка главных новогодних символов — ёлок. Праздничные деревья уже появились перед зданиями театра «Свободное пространство» и Орловского городского центра культуры. Также началась установка ели в Железнодорожном районе у «Дома быта».

22-метровое новогоднее дерево, которое 10 лет подряд ставили у театра имени Тургенева, на этот раз «переедет» на площадь Содружества (рядом с администрацией Северного района). А на её прежнем месте установят совершенно новую ёлку меньшей величины (до 16 метров).

Кроме того, к 10 декабря в Советском районе на Бульваре Победы поставят единственную именную новогоднюю ель — «Злату».

Городское УКХ выделило на данные цели 9 миллионов 4 тысяч. Основная часть этих средств будет потрачена на закупку световых конструкций, гирлянд и новой ёлки.