В Орле могут досрочно открыть Детский парк
03.12.2019
Подрядчик («Техспецкомплект») планирует завершить основную реконструкцию к 1 июня будущего года, до обозначенного срока (20 ноября). После этого парк откроют для посещения. Об этом стало известно на сегодняшнем совещании в городской администрации.
К ноябрю на объекте посадят зелень, после чего его окончательно введут в эксплуатацию.
Работы обойдутся городскому бюджету в 236 миллионов рублей.
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