В Орле могут досрочно открыть Детский парк

Подрядчик («Техспецкомплект») планирует завершить основную реконструкцию к 1 июня будущего года, до обозначенного срока (20 ноября). После этого парк откроют для посещения. Об этом стало известно на сегодняшнем совещании в городской администрации.

К ноябрю на объекте посадят зелень, после чего его окончательно введут в эксплуатацию.

Работы обойдутся городскому бюджету в 236 миллионов рублей.