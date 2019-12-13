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Орел13.12.2019 Пятница 13:44
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  3. В Орле мальчик и девочка госпитализированы после ДТП

В Орле мальчик и девочка госпитализированы после ДТП

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13.12.2019

Речь идёт о двух разных авариях.

Первая произошла 12 декабря в 13:2в Орле на улице МОПРа у дома № 31. Мужчина 1985 года рождения на автомобиле «Рено» допустил наезд на мальчика 2009 года рождения. Ребёнок переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого перекрестка.

Мальчик получил повреждения. Пострадавшего госпитализировали в НКМЦ имени Круглой.

Ещё одно ДТП случилось в 17:30 в посёлке Кромы у дома по улице 25 Октября, 45, на федеральной трассе «Крым» (на 408 километре дороги). Водитель (мужчина 1979 года рождения), управляя автомобилем ИСУЗУ, не уступил дорогу девочке 2004 года рождения, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в медучреждение и госпитализировали.

Информацию сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

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