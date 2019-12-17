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Орел17.12.2019 Вторник 13:46
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В Орле крепнет «Дружба»

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17.12.2019

Ремонт на проблемном мосту «Дружбы» ведётся в полном соответствии с графиком. Об этом информируют «Орловские новости», ссылаясь на первого заместителя главы администрации Орла Олега Минкина.

В данный момент проводятся необходимые работы на переходных плитах, а также демонтируются балки моста.

На следующей неделе ожидается поставка 33 балок, закупленных предыдущим подрядчиком.

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