В Орле крепнет «Дружба»

Ремонт на проблемном мосту «Дружбы» ведётся в полном соответствии с графиком. Об этом информируют «Орловские новости», ссылаясь на первого заместителя главы администрации Орла Олега Минкина.



В данный момент проводятся необходимые работы на переходных плитах, а также демонтируются балки моста.

На следующей неделе ожидается поставка 33 балок, закупленных предыдущим подрядчиком.