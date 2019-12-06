В Орле из-за выставки автомобилей запретят стоянку автомобилей
06.12.2019
Ограничения вводятся 7 декабря с 6 до 15 часов на территории у Александровского моста между памятником Лескову и сквером Маяковского.
Единственное исключение сделают для автомобилей — экспонатов.
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