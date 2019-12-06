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Орел06.12.2019 Пятница 12:39
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В Орле из-за выставки автомобилей запретят стоянку автомобилей

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06.12.2019

Ограничения вводятся 7 декабря с 6 до 15 часов на территории у Александровского моста между памятником Лескову и сквером Маяковского.

Единственное исключение сделают для автомобилей — экспонатов.

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