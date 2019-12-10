В Орле частично решили проблему долгов за детское питание

Сегодня на внеочередной сессии Орловский городской Совет народных депутатов решил направить 106 миллионов рублей (дотацию из регионального бюджета) учреждениям образования.

Средства получат детсады и школы города. В основном, они пойдут на исполнение уже вынесенных судебных решений (на общую сумму 95,2 миллиона рублей) по выплате задолженностей по поставкам питания для детей, коммунальным услугам, а также страховым взносам.