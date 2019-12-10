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Орел10.12.2019 Вторник 12:03
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В Орле частично решили проблему долгов за детское питание

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10.12.2019

Сегодня на внеочередной сессии Орловский городской Совет народных депутатов решил направить 106 миллионов рублей (дотацию из регионального бюджета) учреждениям образования.

Средства получат детсады и школы города. В основном, они пойдут на исполнение уже вынесенных судебных решений (на общую сумму 95,2 миллиона рублей) по выплате задолженностей по поставкам питания для детей, коммунальным услугам, а также страховым взносам.

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