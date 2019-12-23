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Орел23.12.2019 Понедельник 17:15
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В Орле 160 машин выстроились в форме новогодней ёлки

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23.12.2019

Флешмоб «Автоёлка» прошёл 21 декабря на территории орловского аэропорта. В нём приняли участие сообщества автомобилистов «Ночное движение», «Орел Синдикат» и «Опермафия».

Все 160 водителей одновременно включили фары и габаритные огни.

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Фото: группа «Ночное движение | Город Орел» «Вконтакте».

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