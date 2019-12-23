В Орле 160 машин выстроились в форме новогодней ёлки
23.12.2019
Флешмоб «Автоёлка» прошёл 21 декабря на территории орловского аэропорта. В нём приняли участие сообщества автомобилистов «Ночное движение», «Орел Синдикат» и «Опермафия».
Все 160 водителей одновременно включили фары и габаритные огни.
Фото: группа «Ночное движение | Город Орел» «Вконтакте».
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