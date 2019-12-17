В Орёл прибыли представители «Росатома»

Делегация государственной корпорации пробудет в городе сегодня и завтра. Об этом информирует мэрия.

В данный момент в администрации Орла идёт обсуждение пилотных проектов, которые могут быть реализованы в рамках проекта ГК «Росатом» «Эффективный регион». Также сегодня состоится выездное совещание на «Спецавтобазе».

На завтрашний день запланировано большое заседание (стратегическая сессия) с участием гостей и всех ответственных лиц, причастных к данной проблематике (в том числе представителей территориального общественного самоуправления).

«Росатом» реализует проект «Эффективный регион» в 20 субъектах РФ. В Орле планируется разрабатывать шесть основных направлений, в частности, внедрять системы электронного документооборота, а также оптимизировать механизмы ликвидации коммунальных аварий и учёта аренды муниципального имущества.