В Орёл из Петербурга привезут православную святыню
06.12.2019
Это пояс Пресвятой Богородицы. Считается, что это единственная реликвия, которая сохранилась со времён земной жизни Божьей Матери.
Пояс постоянно хранится в Казанском кафедральном соборе — одном из символов Санкт-Петербурга.
В Орле святыня будет находиться с 14 по 17 декабря. Пояс разместят в Ахтырском соборе (улица 5 Августа, 18).
Торжественная встреча реликвии состоится там же 14 декабря в 11 часов.
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