В Орёл из Петербурга привезут православную святыню

Это пояс Пресвятой Богородицы. Считается, что это единственная реликвия, которая сохранилась со времён земной жизни Божьей Матери.

Пояс постоянно хранится в Казанском кафедральном соборе — одном из символов Санкт-Петербурга.

В Орле святыня будет находиться с 14 по 17 декабря. Пояс разместят в Ахтырском соборе (улица 5 Августа, 18).

Торжественная встреча реликвии состоится там же 14 декабря в 11 часов.