В одном из районов Орловщины нашли 186 «беспаспортных» дорог

КСП Орловской области изучила формирование и исполнение бюджета Троснянского района в 2018 году, а также за текущий период 2019 года.

Палата узнала судьбу 362 миллионов 500 тысяч рублей.

Выяснилось, что финансовых нарушений было допущено немного. Однако КСП обнаружило значительные искажения данных в официальных документах, а также полное отсутствие ряда необходимых бумаг.

Например, в районе отсутствовали технические паспорта на целых 186 автодорог общего пользования местного значения (общей протяжённостью 386 километров 500 метров).

Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру.