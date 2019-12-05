В одном из районов Орловщины нашли 186 «беспаспортных» дорог
05.12.2019
КСП Орловской области изучила формирование и исполнение бюджета Троснянского района в 2018 году, а также за текущий период 2019 года.
Палата узнала судьбу 362 миллионов 500 тысяч рублей.
Выяснилось, что финансовых нарушений было допущено немного. Однако КСП обнаружило значительные искажения данных в официальных документах, а также полное отсутствие ряда необходимых бумаг.
Например, в районе отсутствовали технические паспорта на целых 186 автодорог общего пользования местного значения (общей протяжённостью 386 километров 500 метров).
Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру.
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