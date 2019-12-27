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Орел27.12.2019 Пятница 15:52
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  3. В одном из районов Орловщины может появиться свой резервный фонд

В одном из районов Орловщины может появиться свой резервный фонд

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27.12.2019

C таким предложением к Орловскому районному совету депутатов обратился глава района Юрий Парахин.

Фонд планируется формировать из средств, которые администрация выручит за счёт сделок с землёй сельскохозяйственного назначения. Речь идёт как об арендных платежах, так и о деньгах, которые власти получат от арендаторов, решивших выкупить «одолженную» землю.

Сейчас в Орловском районе в аренде находятся около 18 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.

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