В одном из районов Орловщины может появиться свой резервный фонд
27.12.2019
C таким предложением к Орловскому районному совету депутатов обратился глава района Юрий Парахин.
Фонд планируется формировать из средств, которые администрация выручит за счёт сделок с землёй сельскохозяйственного назначения. Речь идёт как об арендных платежах, так и о деньгах, которые власти получат от арендаторов, решивших выкупить «одолженную» землю.
Сейчас в Орловском районе в аренде находятся около 18 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.
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