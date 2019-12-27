В одном из районов Орловщины может появиться свой резервный фонд

C таким предложением к Орловскому районному совету депутатов обратился глава района Юрий Парахин.

Фонд планируется формировать из средств, которые администрация выручит за счёт сделок с землёй сельскохозяйственного назначения. Речь идёт как об арендных платежах, так и о деньгах, которые власти получат от арендаторов, решивших выкупить «одолженную» землю.

Сейчас в Орловском районе в аренде находятся около 18 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.