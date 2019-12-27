В новогоднюю ночь в Орле будет минус три градуса

Ожидается небольшой снег. Такой прогноз даёт сайт Gismeteo.ru.

Небольшое похолодание ожидается на ближайших выходных и в понедельник. В воскресенье дневная температура воздуха опустится до минус трёх, ночная до минус семи. Однако во вторник, 31 декабря, снова начнёт теплеть, а в среду, 1 января, ртуть поднимется до плюс одного градуса.

Однако после первого дня нового года температура опять начнёт снижаться. Уже 2-го числа она составит минус три днём и минус восемь ночью.