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Орел27.12.2019 Пятница 12:30
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В новогоднюю ночь в Орле будет минус три градуса

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27.12.2019

Ожидается небольшой снег. Такой прогноз даёт сайт Gismeteo.ru.

Небольшое похолодание ожидается на ближайших выходных и в понедельник. В воскресенье дневная температура воздуха опустится до минус трёх, ночная до минус семи. Однако во вторник, 31 декабря, снова начнёт теплеть, а в среду, 1 января, ртуть поднимется до плюс одного градуса.

Однако после первого дня нового года температура опять начнёт снижаться. Уже 2-го числа она составит минус три днём и минус восемь ночью.

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