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Орел18.12.2019 Среда 16:52
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В Ливнах произошёл смертельный случай на производстве

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18.12.2019

Инцидент случился 16 декабря около 10 часов на предприятии «Ливенская ТЭЦ филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация». Об этом сообщает «Уездный город».

61-летний слесарь поднимал кирпичи на электрической лебёдке. Устройство сорвалось и обрушилось на мужчину. Он получил многочисленные травмы.

Пострадавший скончался в автомобиле «Скорой помощи».

В обстоятельствах произошедшего будет разбираться специальная комиссия. По предварительным данным, причиной ЧП стал перегруз, а также неисправный трос.

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