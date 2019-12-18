В Ливнах произошёл смертельный случай на производстве

Инцидент случился 16 декабря около 10 часов на предприятии «Ливенская ТЭЦ филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация». Об этом сообщает «Уездный город».

61-летний слесарь поднимал кирпичи на электрической лебёдке. Устройство сорвалось и обрушилось на мужчину. Он получил многочисленные травмы.

Пострадавший скончался в автомобиле «Скорой помощи».

В обстоятельствах произошедшего будет разбираться специальная комиссия. По предварительным данным, причиной ЧП стал перегруз, а также неисправный трос.