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  3. В этом месяце ФНС подала иски о банкротстве 11 компаний Орловщины

В этом месяце ФНС подала иски о банкротстве 11 компаний Орловщины

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12.12.2019

Иски поступили в Арбитражный суд Орловской области от различных налоговых инспекций региона.

Основанием во всех случаях являются задолженности компаний. Так, «Ринг-Агро» задолжало 7 миллионов 700 тысяч рублей, «Факел» — 1 миллион 900 тысяч рублей, «Система-IT» — 1 миллион 800 тысяч рублей, «Соболь» — 1 миллион 700 тысяч рублей.

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