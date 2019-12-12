В этом месяце ФНС подала иски о банкротстве 11 компаний Орловщины

Иски поступили в Арбитражный суд Орловской области от различных налоговых инспекций региона.

Основанием во всех случаях являются задолженности компаний. Так, «Ринг-Агро» задолжало 7 миллионов 700 тысяч рублей, «Факел» — 1 миллион 900 тысяч рублей, «Система-IT» — 1 миллион 800 тысяч рублей, «Соболь» — 1 миллион 700 тысяч рублей.