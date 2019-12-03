В этом году орловский АПК привлёк миллиарды инвестиций
03.12.2019
По итогам года вложения в АПК региона составят 11 с половиной миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.
Производство продукции сельского хозяйства, по сравнению с аналогичными данными минувшего года (в сопоставимой оценке), выросло на 7%.
Также в аграрном секторе создано 706 новых рабочих мест.
Кроме того, организации АПК приобрели 512 новых единиц сельхозтехники (в том числе благодаря государственной поддержке).
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