В центр телефонного обслуживания Кадастровой палаты позвонили 6500 орловчан

Такова статистика текущего года (с января по ноябрь включительно).

Всего по России центр телефонного обслуживания Федеральной кадастровой палаты принял трис половиной миллиона обращений.

В основном, звонки поступали из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, а также из Татарстана и Свердловской области.

Прежде всего, граждан интересовали правила подготовки и подачи необходимых документов для проведения процедур по учёту и регистрации недвижимости, а также уточнение статуса уже поданных заявлений.

Всего за восемь лет работы центра здесь обработали около 30 миллионов обращений.