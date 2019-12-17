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Орел17.12.2019 Вторник 16:54
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  3. В центр телефонного обслуживания Кадастровой палаты позвонили 6500 орловчан

В центр телефонного обслуживания Кадастровой палаты позвонили 6500 орловчан

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17.12.2019

Такова статистика текущего года (с января по ноябрь включительно).

Всего по России центр телефонного обслуживания Федеральной кадастровой палаты принял трис половиной миллиона обращений.

В основном, звонки поступали из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, а также из Татарстана и Свердловской области.

Прежде всего, граждан интересовали правила подготовки и подачи необходимых документов для проведения процедур по учёту и регистрации недвижимости, а также уточнение статуса уже поданных заявлений.

Всего за восемь лет работы центра здесь обработали около 30 миллионов обращений.

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