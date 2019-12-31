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Орел31.12.2019 Вторник 13:56
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В Болхове КАМАЗ не уступил дорогу иномарке

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31.12.2019

Авария случилась 30 декабря в 8:55 на улице Свердлова у дома № 17.

Как сообщает Управление ГИБДД, «Хендэ-Туксон» ехал по главной дороге. КАМАЗ не уступил трассу «легковушке». После столкновения «Хендэ» отлетела к жилому дому.

Водитель легкового автомобиля получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

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