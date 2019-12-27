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  3. В администрации Орловской области раздали «Добро 57»

В администрации Орловской области раздали «Добро 57»

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27.12.2019

Региональную общественную награду с таким названием вручили 13 гражданам и организациям (в различных номинациях).

Награда внушается за вклад в развитие добровольчества в регионе. В частности, в этом году ей отметили общественную организацию «Кот и пёс», объединение Орловского реставрационно-строительного техникума «Мы вместе», волонтёрский отряд школы № 5 Орла «PROактив», а также автора соцпроекта «Вытворятница» Наталью Шестакову.

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