В администрации Орловской области раздали «Добро 57»
27.12.2019
Региональную общественную награду с таким названием вручили 13 гражданам и организациям (в различных номинациях).
Награда внушается за вклад в развитие добровольчества в регионе. В частности, в этом году ей отметили общественную организацию «Кот и пёс», объединение Орловского реставрационно-строительного техникума «Мы вместе», волонтёрский отряд школы № 5 Орла «PROактив», а также автора соцпроекта «Вытворятница» Наталью Шестакову.
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