В администрации Орловской области раздали «Добро 57»

Региональную общественную награду с таким названием вручили 13 гражданам и организациям (в различных номинациях).

Награда внушается за вклад в развитие добровольчества в регионе. В частности, в этом году ей отметили общественную организацию «Кот и пёс», объединение Орловского реставрационно-строительного техникума «Мы вместе», волонтёрский отряд школы № 5 Орла «PROактив», а также автора соцпроекта «Вытворятница» Наталью Шестакову.