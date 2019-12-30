В 2020 году на Орловщине усилят поддержку малого и среднего бизнеса
30.12.2019
Об этом в ходе предновогодней пресс-конференции рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Работа будет вестись в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Мы будем оказывать помощь предпринимателям в продвижении собственной продукции через центры поддержки предпринимательства и кластерного развития. Также продолжится оказание финансовой поддержки бизнесу в моногороде Мценск», — пояснил губернатор.
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