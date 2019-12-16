У Орловской области значительно выросли «научные» расходы
16.12.2019
Как информирует Орёлстат, с января по сентябрь текущего года на научные исследования и разработки в регионе потратили 515 миллионов 300 тысяч рублей. В минувшем году за этот же период расходы составили 361 миллион 500 тысяч рублей.
Основным источником средств для таких трат является федеральный бюджет.
Научные исследования и разработки проводились в 18 организациях, работой занимались 676 человек.
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