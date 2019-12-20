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У орловского Нового года появился свой хештег

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20.12.2019

Жителям Орла, рассказывая об официальных новогодних мероприятиях в социальных сетях, предлагается использовать хештег #9Дубов. Об этом сообщили в мэрии.

«Кто знает, возможно, самого активного пользователя одарит Дедушка Мороз?», — говорится в официальном сообщении.

Тематическая ярмарка «Сказки на девяти дубах» пройдёт в Орле на площади Ленина и у гостиницы «Салют» с сегодняшнего дня по 12 января. 19 «домиков» с товарами и услугами находятся на площади, 8 — по соседству у гостиницы.

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