У орловского Нового года появился свой хештег

Жителям Орла, рассказывая об официальных новогодних мероприятиях в социальных сетях, предлагается использовать хештег #9Дубов. Об этом сообщили в мэрии.

«Кто знает, возможно, самого активного пользователя одарит Дедушка Мороз?», — говорится в официальном сообщении.

Тематическая ярмарка «Сказки на девяти дубах» пройдёт в Орле на площади Ленина и у гостиницы «Салют» с сегодняшнего дня по 12 января. 19 «домиков» с товарами и услугами находятся на площади, 8 — по соседству у гостиницы.