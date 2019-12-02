У орловских собаковладельцев начинается «собачья жизнь»
29.11.2019
Горсовет Орла окончательно принял поправки в городские правила благоустройства и санитарного содержания, связанные с правилами выгула собак. Они существенно усложнят жизнь собаковладельцев областного центра.
В частности, теперь выгул «друзей человека» запрещается в Городском и Детском парках Орла, на территориях детсадов и школ, медицинских учреждений, а также на детских и спортивных площадках и официальных городских пляжах (в районе городского парка и на озере «Светлая жизнь»).
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