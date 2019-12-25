Орловские росгвардейцы встретят Новый год с новым главным командиром
25.12.2019
Новым начальником Управления Росгвардии по Орловской области назначен полковник полиции Игорь Баранов.
Об этом сообщили в ведомстве.
Сегодня состоялось официальное представление нового руководителя.
Баранов родился в 1972 году. В правоохранительных органах работает с 1996 года. Предыдущим местом его работы было Управление Росгвардии по Брянской области, где он занимал должность заместителя начальника.
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