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У орловских бизнесменов ещё есть несколько дней, чтобы стать соавторами нацпроекта

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29.11.2019

1 декабря заканчивается сбор предложений в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сейчас Министерство экономического развития РФ ведёт работу по актуализации и расширению мер документа.

Инициативы, которые придадут новый импульс развитию малого и среднего бизнеса в регионе и в стране в целом, принимаются как от предпринимателей, так от людей, которые только хотят открыть своё дело.

В течение декабря Минэкономразвития проведёт общественные обсуждения всех поступивших инициатив. Лучшие из них войдут в нацпроект и воплотятся в реальность.

Чтобы оставить предложение, нужно зарегистрироваться на портале для предпринимателей МойБизнес.рф и заполнить форму в своём «Личном кабинете».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58712

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