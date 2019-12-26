У орловчанина выманили 249 тысяч рублей

Мужчина, по совету своей знакомой по интернет-переписке, перевёл немаленькую сумму на банковскую карту другой девушке, с которой тоже общался только в сети. Предполагалось, что она увеличит её, играя на бирже. Однако через некоторое время новая знакомая перестала выходить на связь.

Преступление произошло летом этого года.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что с обоих аккаунтов писала одна и та же 27-летняя уроженка Тулы, проживающая в Орле. Предполагается, что она, используя настоящую и фейковую страницы, сначала «отрекомендовала» своё «альтер-эго» орловчанину, а затем выманила у него деньги.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.