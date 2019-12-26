Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.12.2019 Четверг 16:42
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. У орловчанина выманили 249 тысяч рублей

У орловчанина выманили 249 тысяч рублей

Версия для печати

26.12.2019

Мужчина, по совету своей знакомой по интернет-переписке, перевёл немаленькую сумму на банковскую карту другой девушке, с которой тоже общался только в сети. Предполагалось, что она увеличит её, играя на бирже. Однако через некоторое время новая знакомая перестала выходить на связь.

Преступление произошло летом этого года.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что с обоих аккаунтов писала одна и та же 27-летняя уроженка Тулы, проживающая в Орле. Предполагается, что она, используя настоящую и фейковую страницы, сначала «отрекомендовала» своё «альтер-эго» орловчанину, а затем выманила у него деньги.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59248

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.12.2019

Тепличный комбинат «Успенский» посетил Андрей Клычков

2.8
26.12.2019

Орловский губернатор подытожит год 30 декабря

26.12.2019

Во Мценске появилась новая «леди Макбет»

2
26.12.2019

Объявлен аукцион на разработку проекта футбольного манежа на стадионе Ленина

26.12.2019

Лучшее «селфи» с Соловьём-разбойником отметят наградой

$ USD61.7676(+0.05)27.12
€ EUR68.5003(+0.09)27.12

Наш опрос

Какой из январских праздников важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online