Тепличный комбинат «Успенский» посетил Андрей Клычков

Предприятие, расположенное в Болховском районе, ввели в эксплуатацию год назад. Среднегодовая численность работников составляет 85 человек.

На данный момент «Успенский» реализовал 271,4 тонны огурцов. В будущем году планируется собрать ещё 830 тонн.

Выручка от реализации сельхозпродукции составила 20,3 миллиона рублей.