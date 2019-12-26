Тепличный комбинат «Успенский» посетил Андрей Клычков
26.12.2019
Предприятие, расположенное в Болховском районе, ввели в эксплуатацию год назад. Среднегодовая численность работников составляет 85 человек.
На данный момент «Успенский» реализовал 271,4 тонны огурцов. В будущем году планируется собрать ещё 830 тонн.
Выручка от реализации сельхозпродукции составила 20,3 миллиона рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59249
Другие новости раздела
26.12.2019
У орловчанина выманили 249 тысяч рублей
26.12.2019
Во Мценске появилась новая «леди Макбет»
$ USD61.7676(+0.05)27.12
€ EUR68.5003(+0.09)27.12
Наш опрос
Какой из январских праздников важнее?