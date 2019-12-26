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Орел26.12.2019 Четверг 16:41
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Тепличный комбинат «Успенский» посетил Андрей Клычков

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26.12.2019

Предприятие, расположенное в Болховском районе, ввели в эксплуатацию год назад. Среднегодовая численность работников составляет 85 человек.

На данный момент «Успенский» реализовал 271,4 тонны огурцов. В будущем году планируется собрать ещё 830 тонн.

Выручка от реализации сельхозпродукции составила 20,3 миллиона рублей.

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