Супруга Клычкова вручила подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей
31.12.2019
Это произошло 30 декабря в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».
Церемония прошла во дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Подарки вручила Валерия Клычкова, супруга губернатора Орловской области Андрея Клычкова, и представители благотворительного фонда «Созидание».
Каждый из примерно 200 детей (среди них были также воспитанники интернатов) озвучил свои пожелания заранее и получил именно желанный подарок.
Также в рамках праздника дети увидели новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакль «Сказка старого фонаря» и интермедию «Сказочный патруль и ледяное королевство».
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