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Орел31.12.2019 Вторник 12:22
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  3. Супруга Клычкова вручила подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей

Супруга Клычкова вручила подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей

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31.12.2019

Это произошло 30 декабря в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Церемония прошла во дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Подарки вручила Валерия Клычкова, супруга губернатора Орловской области Андрея Клычкова, и представители благотворительного фонда «Созидание».

Каждый из примерно 200 детей (среди них были также воспитанники интернатов) озвучил свои пожелания заранее и получил именно желанный подарок.

Также в рамках праздника дети увидели новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакль «Сказка старого фонаря» и интермедию «Сказочный патруль и ледяное королевство».

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