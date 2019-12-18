Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.12.2019 Среда 18:20
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Судьба сквера Ермолова решится на горсовете

Судьба сквера Ермолова решится на горсовете

Версия для печати

18.12.2019

Завтра 19 декабря Орловский городской Совет народных депутатов Орла соберётся на очередную сессию. Заседание начнётся в 10 часов.

Одним из главных вопросов станет новый архитектурный облик сквера Ермолова. Чтобы утвердить запланированные изменения, уже одобренные на общественных слушаниях, понадобится две трети от общего количества депутатских голосов.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59084

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.12.2019

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

1
18.12.2019

Орловские сантехники прошли во второй тур всероссийского конкурса

18.12.2019

В Ливнах произошёл смертельный случай на производстве

18.12.2019

На подключение домов к газу в Орле уйдёт до трёх суток

3.5
18.12.2019

В Орловской области определили лучшего математика

3.5
$ USD62.5831(+0.05)19.12
€ EUR69.6925(+0.01)19.12

Наш опрос

В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online