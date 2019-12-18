Судьба сквера Ермолова решится на горсовете
18.12.2019
Завтра 19 декабря Орловский городской Совет народных депутатов Орла соберётся на очередную сессию. Заседание начнётся в 10 часов.
Одним из главных вопросов станет новый архитектурный облик сквера Ермолова. Чтобы утвердить запланированные изменения, уже одобренные на общественных слушаниях, понадобится две трети от общего количества депутатских голосов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59084
Другие новости раздела
18.12.2019
«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
$ USD62.5831(+0.05)19.12
€ EUR69.6925(+0.01)19.12
Наш опрос
В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?