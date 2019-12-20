Суд вынес приговор стрелку с «Трансмаша»
20.12.2019
Заводской районный суд Орла завершил рассмотрение дела двух местных жителей. Мужчин обвинили в резонансном преступлении — стрельбе по случайным прохожим из пневматической винтовки.
Преступление произошло в апреле этого года в Орле рядом с остановкой общественного транспорта «Трансмаш».
В итоге одного из подсудимых, который непосредственно занимался стрельбой, приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его «помощника», способствовавшего совершению преступления, но не нажимавшего на курок — к 350-ти часам обязательных работ и штрафу в 800 тысяч рублей.
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