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Суд вынес приговор стрелку с «Трансмаша»

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20.12.2019

Заводской районный суд Орла завершил рассмотрение дела двух местных жителей. Мужчин обвинили в резонансном преступлении — стрельбе по случайным прохожим из пневматической винтовки.

Преступление произошло в апреле этого года в Орле рядом с остановкой общественного транспорта «Трансмаш».

В итоге одного из подсудимых, который непосредственно занимался стрельбой, приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его «помощника», способствовавшего совершению преступления, но не нажимавшего на курок — к 350-ти часам обязательных работ и штрафу в 800 тысяч рублей.

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