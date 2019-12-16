Столичного мусора в Орловской области не будет
16.12.2019
На сайте мэрии Москвы опубликован проект московской территориальной схемы обращения с отходами. Согласно этому документу, до конца 2029 года из столицы в регионы ЦФО вывезут около 24 миллионов тонн мусора. Примерно 15 из них отправятся в Калужскую область, ещё около 9 — во Владимирскую область.
Общественное обсуждение схемы завершается сегодня.
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