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Столичного мусора в Орловской области не будет

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16.12.2019

На сайте мэрии Москвы опубликован проект московской территориальной схемы обращения с отходами. Согласно этому документу, до конца 2029 года из столицы в регионы ЦФО вывезут около 24 миллионов тонн мусора. Примерно 15 из них отправятся в Калужскую область, ещё около 9 — во Владимирскую область.

Общественное обсуждение схемы завершается сегодня.

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