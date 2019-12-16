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Орел16.12.2019 Понедельник 11:38
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Стартовал всероссийский конкурс на лучший вариант переустройства литературной зоны Орла

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16.12.2019

Призовой фонд составляет 400 тысяч рублей.

Посвящённая этому событию пресс-конференция состоялась в Москве в Союзе Архитекторов России.

Организатором конкурса выступил областной Департамент по проектам развития территорий.

Участники должны представить на суд организаторов концепции пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле. На первом этапе (до 27 декабря) будут приниматься заявки и дополнительные материалы (фор-экскизные предложения, портфолио и эссе), раскрывающие концепции участников, на втором этапе (до 27 января) — сами концепции.

Результаты объявят до 4 февраля 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить на сайте мероприятия.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/59029

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