Стартовал всероссийский конкурс на лучший вариант переустройства литературной зоны Орла

Призовой фонд составляет 400 тысяч рублей.

Посвящённая этому событию пресс-конференция состоялась в Москве в Союзе Архитекторов России.

Организатором конкурса выступил областной Департамент по проектам развития территорий.

Участники должны представить на суд организаторов концепции пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле. На первом этапе (до 27 декабря) будут приниматься заявки и дополнительные материалы (фор-экскизные предложения, портфолио и эссе), раскрывающие концепции участников, на втором этапе (до 27 января) — сами концепции.

Результаты объявят до 4 февраля 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить на сайте мероприятия.