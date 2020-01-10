Стартовал процесс по делу Козина и Клёнышева

Предварительные слушания прошли в Железнодорожном суде Орла в закрытом режиме. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Фёдора Козина (заместителя начальника полиции Управления МВД по Орловской области) и Павла Клёнышева (экс-начальника отдела УЭБиПК по Железнодорожному району Орла) обвиняют в коррупционных преступлениях.

На сегодняшнем заседании суд продлил для них меру пресечения ещё на полгода.