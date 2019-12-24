Стала известна причина масштабной «пробки» в центре Орла

Проблемы возникли из-за торжественной церемонии передачи техники Управлению МЧС по Орловской области, назначенной на 14 часов. После неё планируется провести учения в гостинице «Русь».

Сегодня в 9 часов были введены ограничения на движение и парковку автомобилей на части улицы Салтыкова-Щедрина. Это привело к масштабным «пробкам» на многих центральных улицах Орла. Сообщается о транспортных проблемах на Тургеневском мосту, улицах Октябрьской, Пионерской, Горького и Тургенева, а также на Гостиной.