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Стала известна причина масштабной «пробки» в центре Орла

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24.12.2019

Проблемы возникли из-за торжественной церемонии передачи техники Управлению МЧС по Орловской области, назначенной на 14 часов. После неё планируется провести учения в гостинице «Русь».

Сегодня в 9 часов были введены ограничения на движение и парковку автомобилей на части улицы Салтыкова-Щедрина. Это привело к масштабным «пробкам» на многих центральных улицах Орла. Сообщается о транспортных проблемах на Тургеневском мосту, улицах Октябрьской, Пионерской, Горького и Тургенева, а также на Гостиной.

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