Стала известна дата открытия главной ёлки Орла

Как сообщил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, мероприятие состоится на площади Ленина 21 декабря в 16 часов.

Губернатор поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в работу по украшению города к новогодним праздникам.

Также Клычков опубликовал несколько изображений Орла в «идеальном» праздничном убранстве.