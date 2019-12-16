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Орел16.12.2019 Понедельник 11:38
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Стала известна дата открытия главной ёлки Орла

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16.12.2019

Как сообщил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, мероприятие состоится на площади Ленина 21 декабря в 16 часов.

Губернатор поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в работу по украшению города к новогодним праздникам.

Также Клычков опубликовал несколько изображений Орла в «идеальном» праздничном убранстве.

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