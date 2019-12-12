Стала известна дата губернаторской ёлки

Главное областное новогоднее представление состоится 23 декабря в 10 часов в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

В фойе зрительного зала будут работать игровые площадки и творческие мастерские. В 11:30 у новогодней ёлки начнётся представление. Ещё через полчаса детям покажут спектакль, подготовленный артистами театра имени Тургенева. Затем несовершеннолетние получат сладкие подарки и побывают на новогоднем обеде.

Участниками праздника станут около 600 мальчиков и девочек из детдомов и интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных, приёмных и опекунских семей, семей участников вооружённых конфликтов, отличники учёбы, спортсмены и активисты.

Организация мероприятия обошлась в полтора миллиона рублей.