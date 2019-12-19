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Орел19.12.2019 Четверг 12:40
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Состоялся «Олимпийский бал»

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19.12.2019

Ежегодное мероприятие прошло в ТМК «ГРИНН». Почётным гостем стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Награды вручили в 18 номинациях. Так, лучшей командой года назвали «Русичи», а лучшими спортсменами в олимпийских видах спорта признали стрелка Никиту Суханова (среди мужчин) и троеборца Евгению Овчинникову (среди женщин).

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