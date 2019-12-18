СМИ: Задержанный по подозрению в приготовлении к массовому убийству орловчанин может иметь отношение к правым радикалам

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

По данным портала, мужчина, предположительно, является членом подпольной праворадикальной группировки националистов и оппозиционеров. Как сообщает СМИ, члены группировки проводили тренировки по огневой и физической подготовке (с использованием огнестрельного оружия и зажигательных смесей).

Что касается задержанного, то он, по данным источников портала, собирался начать нападения на выходцев из национальных республик после Нового года.

Как ранее сообщил Заводской районный суд Орла, 22-хлетнего жителя города задержали в связи с подозрением в «покушении на убийство двух или более лиц». Как считает следствие, орловчанин приобрёл огнестрельное полуавтоматическое ружье и патроны (а также изготовил «Коктейль Молотова»), разработал план убийства не менее двух человек и выполнил подготовку к совершению преступления. Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Уголовным делом занимается Следственный комитет.