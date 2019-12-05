Скончался известный орловский рок-музыкант
05.12.2019
Скоропостижно ушёл из жизни Андрей Родорис. Это случилось 4 декабря. Информацию сообщили друзья покойного.
Родорис родился в 1972 году. Основную известность на рок-сцене он приобрёл как фронтмен группы «Пилоты бегемоты». Коллектив исполнял и записывал музыку с 1990-х годов по настоящее время. Последнее выступление группы состоялось 16 ноября этого года в Орле в рамках фестиваля «Рок в защиту животных».
Также Андрей Родорис являлся владельцем собственной студии звукозаписи.
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