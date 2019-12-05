Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.12.2019 Четверг 16:49
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Скончался известный орловский рок-музыкант

Скончался известный орловский рок-музыкант

Версия для печати

05.12.2019

Скоропостижно ушёл из жизни Андрей Родорис. Это случилось 4 декабря. Информацию сообщили друзья покойного.

Родорис родился в 1972 году. Основную известность на рок-сцене он приобрёл как фронтмен группы «Пилоты бегемоты». Коллектив исполнял и записывал музыку с 1990-х годов по настоящее время. Последнее выступление группы состоялось 16 ноября этого года в Орле в рамках фестиваля «Рок в защиту животных».

Также Андрей Родорис являлся владельцем собственной студии звукозаписи.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58841

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.12.2019

Орловчане стали реже травиться «палёнкой»

05.12.2019

В Орловской области случилось ДТП с шестью машинами и тремя пострадавшими

2
05.12.2019

В одном из районов Орловщины нашли 186 «беспаспортных» дорог

05.12.2019

Директора орловской компании оштрафовали за «сверхурочные» задолженности

05.12.2019

Отец Яны Савчук хочет судиться с орловской полицией

3
$ USD63.8135(-0.38)06.12
€ EUR70.7245(-0.38)06.12

Наш опрос

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил переменовать Свердловский район в Вознесенский. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online