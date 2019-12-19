Сегодня в Орле ограничена парковка
19.12.2019
Ограничения введены до 19 часов на улице Пролетарская гора от дома № 1 (здание мэрии) до площади Ленина.
Причина — проведение молодёжного патриотического форума «Мы за единую и сильную Россию». Об этом сообщили в администрации города.
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