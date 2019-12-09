Сегодня под Орлом случилось ДТП с тяжёлыми последствиями
09.12.2019
Авария произошла в 00:30 во Мценском районе на трассе «Крым». Погиб один человек, пострадали трое (в том числе двое несовершеннолетних).
Как сообщает Управление ГИБДД, автомобиль Chery, двигаясь в сторону Орла, выехал на «встречку» и врезался сначала в Mercedes, а потом в Volvo .
В итоге водитель Chery (мужчина 1975 года рождения) получил травмы и скончался на месте. Также пострадали три его пассажирки: женщина 1976 и девочки 2008 и 2010 годов рождения. Всех пострадавших доставили в Мценскую ЦРБ.
По факту аварии проводится проверка.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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