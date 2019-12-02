Сегодня орловчане останутся без воды на весь день
02.12.2019
До 16:00 отключено водоснабжение абонентов, проживающих в домах по Комсомольской улице, 127, 129, 131, 135 и 139.
Предоставление услуги приостановлено в связи с ремонтом задвижки, расположенной в доме № 139. Об этом информирует «Орёлводоканал».
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