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Орел12.12.2019 Четверг 16:42
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СДЮШОР №3 Орла отремонтировали с нарушениями

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12.12.2019

Важную тему обсудили на профильном комитете облсовета.

Работы выполняла компания «Строй плюс». Сейчас «Орёлгосзаказчик» готовит судебный иск, чтобы заставить подрядчика довести объект «до ума».

В свою очередь, «Строй плюс» уже подал иск об оплате работ. По мнению компании, она выполнила свою часть договора, однако не получила за это денег.

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