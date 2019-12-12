СДЮШОР №3 Орла отремонтировали с нарушениями
12.12.2019
Важную тему обсудили на профильном комитете облсовета.
Работы выполняла компания «Строй плюс». Сейчас «Орёлгосзаказчик» готовит судебный иск, чтобы заставить подрядчика довести объект «до ума».
В свою очередь, «Строй плюс» уже подал иск об оплате работ. По мнению компании, она выполнила свою часть договора, однако не получила за это денег.
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