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  3. «Сбербанк» дошёл до Верховного суда из-за 1700 рублей

«Сбербанк» дошёл до Верховного суда из-за 1700 рублей

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03.12.2019

Приговор, вынесенный Арбитражным судом Орловской области, проверили во всех вышестоящих судебных инстанциях России. Однако вердикт остался прежним. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

Всё началось с того, что «Сбербанк» списал с расчётного счёта компании «Стройсервис» 1700 рублей. Организация обратилась в арбитраж. Там списание признали незаконным.

После этого «Сбербанк» попытался обжаловать решение в аппеляционном и кассационном судах, а, когда это не удалось, обратился в Верховный суд, однако безуспешно.

Также Верховный суд РФ отказал банку в передаче материалов коллегии по экономическим спорам для ещё одного рассмотрения.

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