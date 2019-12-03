«Сбербанк» дошёл до Верховного суда из-за 1700 рублей

Приговор, вынесенный Арбитражным судом Орловской области, проверили во всех вышестоящих судебных инстанциях России. Однако вердикт остался прежним. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

Всё началось с того, что «Сбербанк» списал с расчётного счёта компании «Стройсервис» 1700 рублей. Организация обратилась в арбитраж. Там списание признали незаконным.

После этого «Сбербанк» попытался обжаловать решение в аппеляционном и кассационном судах, а, когда это не удалось, обратился в Верховный суд, однако безуспешно.

Также Верховный суд РФ отказал банку в передаче материалов коллегии по экономическим спорам для ещё одного рассмотрения.