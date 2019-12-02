С сегодняшнего дня «Первый Областной» начал вещание в эфире «Общественного Телевидения России»

Региональные врезки «Первого Областного» можно смотреть на «ОТР» каждый день с 07:00 до 08:00 и с 18:00 до 19:00. Впоследствии объём вещания может вырасти до 5 часов.

Программа вещания публикуется на «Первом Областном портале новостей».