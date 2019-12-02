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С сегодняшнего дня «Первый Областной» начал вещание в эфире «Общественного Телевидения России»

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29.11.2019

Региональные врезки «Первого Областного» можно смотреть на «ОТР» каждый день с 07:00 до 08:00 и с 18:00 до 19:00. Впоследствии объём вещания может вырасти до 5 часов.

Программа вещания публикуется на «Первом Областном портале новостей».

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