С сегодняшнего дня «Первый Областной» начал вещание в эфире «Общественного Телевидения России»
29.11.2019
Региональные врезки «Первого Областного» можно смотреть на «ОТР» каждый день с 07:00 до 08:00 и с 18:00 до 19:00. Впоследствии объём вещания может вырасти до 5 часов.
Программа вещания публикуется на «Первом Областном портале новостей».
Короткая ссылка obl1.ru/~/58741
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