С орловчанки, одолжившей 25 тысяч, спросили 100
13.12.2019
Жительнице Ливен пришлось «отбиваться» от гигантских процентов по кредиту в суде.
Как сообщает «Уездный город Ливны», женщина воспользовалась услугами микрофинансовой организации и взяла в долг 25 тысяч рублей. Она выплачивала кредит, но долг не уменьшался, а рос.
Вскоре организация обратилась к коллекторам, а те — в суд. С женщины потребовали около 100 тысяч рублей, то есть в 4 раза больше одолженной суммы. При этом уже выплаченные деньги во внимание не принимались.
В суде выяснилось, что заём выдали под беспрецедентный процент — 726,35% годовых, что значительно выходит за установленные законом рамки. В итоге Ливенский районный суд решил взыскать с женщины гораздо меньшую сумму — 19 335 рублей.
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