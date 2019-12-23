Решение ФАС по скверу Комсомольцев не удалось оспорить

Девятнадцатый арбитражный суд оставил в силе решение областного арбитража по компании «Артстрой», выполнявшей ремонт сквера Комсомольцев в Орле.

Ранее ФАС выяснила, что в 2018 году городское УКХ и «Артстрой» заключили контракт о «безвозмездном» выполнении данных ремонтных работ. Компания приступила к ним ещё до завершения официальных торгов на сайте государственных закупок.

В Управлении ФАС посчитали, что данное соглашение негативно отразилось на конкурентной ситуации на рынке ремонта и строительства, так как оно оттолкнуло некоторых бизнесменов от участия в аукционе.

«АртСтрой» пытался оспорить решение ФАС в Арбитражном суде Орловской области и в аппеляционной инстанции, но потерпел неудачу. В данный момент возбуждены и рассматриваются дела об административных правонарушениях УКХ и компании, а также ответственных должностных лиц.