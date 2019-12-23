Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.12.2019 Понедельник 17:30
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Решение ФАС по скверу Комсомольцев не удалось оспорить

Решение ФАС по скверу Комсомольцев не удалось оспорить

Версия для печати

23.12.2019

Девятнадцатый арбитражный суд оставил в силе решение областного арбитража по компании «Артстрой», выполнявшей ремонт сквера Комсомольцев в Орле.

Ранее ФАС выяснила, что в 2018 году городское УКХ и «Артстрой» заключили контракт о «безвозмездном» выполнении данных ремонтных работ. Компания приступила к ним ещё до завершения официальных торгов на сайте государственных закупок.

В Управлении ФАС посчитали, что данное соглашение негативно отразилось на конкурентной ситуации на рынке ремонта и строительства, так как оно оттолкнуло некоторых бизнесменов от участия в аукционе.

«АртСтрой» пытался оспорить решение ФАС в Арбитражном суде Орловской области и в аппеляционной инстанции, но потерпел неудачу. В данный момент возбуждены и рассматриваются дела об административных правонарушениях УКХ и компании, а также ответственных должностных лиц.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59171

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.12.2019

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

1
23.12.2019

В Орле 160 машин выстроились в форме новогодней ёлки

23.12.2019

Арбитраж удовлетворил иск УКХ Орла к «Спецавтобазе»

23.12.2019

В Орле наградили самых энергичных энергетиков

23.12.2019

Ректоры орловских вузов собрались на совет

5
$ USD62.2499(-0.16)24.12
€ EUR68.9978(-0.38)24.12

Наш опрос

В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online