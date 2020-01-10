Решать проблемы «обманутых дольщиков» вместо Николая Злобина будет Денис Блохин

Такое решение принял губернатор Орловской области. Андрей Клычков внёс изменения в собственное постановление о реализации соответствующей «дорожной карты».

В данный момент Блохин является руководителем Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Отвечать за решение проблем «обманутых дольщиков» он будет на правах исполняющего обязанности.

Николай Злобин, выполнявший эту работу ранее, покинул свой пост в областном правительстве по собственному желанию.

В «дорожной карте» указаны четыре проблемных дома (три в Орле (на Панчука, 83, Раздольной, 11, и Бурова, 46) и один в Ливнах (на улице Дружбы народов, 159). В официальном списке «обманутых дольщиков» — 159 человек.