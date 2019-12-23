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Ректоры орловских вузов собрались на совет

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23.12.2019

Заседание областного Совета ректоров состоялось в здании Орловского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Участники встречи отметили, что одним из главных событий года стало столетие опорного вуза Орловской области — ОГУ имени Тургенева. Мероприятия, посвящённые этому событию, проходили на протяжении всего 2019-го года.

Также на заседании говорили о различных формах поддержки талантливой молодёжи. В частности, в этом году учреждено 250 именных губернаторских стипендий для студентов и аспирантов.

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