Ректоры орловских вузов собрались на совет

Заседание областного Совета ректоров состоялось в здании Орловского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Участники встречи отметили, что одним из главных событий года стало столетие опорного вуза Орловской области — ОГУ имени Тургенева. Мероприятия, посвящённые этому событию, проходили на протяжении всего 2019-го года.

Также на заседании говорили о различных формах поддержки талантливой молодёжи. В частности, в этом году учреждено 250 именных губернаторских стипендий для студентов и аспирантов.