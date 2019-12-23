Ректоры орловских вузов собрались на совет
23.12.2019
Заседание областного Совета ректоров состоялось в здании Орловского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Участники встречи отметили, что одним из главных событий года стало столетие опорного вуза Орловской области — ОГУ имени Тургенева. Мероприятия, посвящённые этому событию, проходили на протяжении всего 2019-го года.
Также на заседании говорили о различных формах поддержки талантливой молодёжи. В частности, в этом году учреждено 250 именных губернаторских стипендий для студентов и аспирантов.
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