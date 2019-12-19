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  3. Путин считает необходимым детализировать персональную ответственность руководителей регионов за реализацию нацпроектов

Путин считает необходимым детализировать персональную ответственность руководителей регионов за реализацию нацпроектов

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19.12.2019

Президент РФ заявил об этом на сегодняшней специальной предновогодней пресс-конференции. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Первый Областной» из Москвы с места событий.

Президент отметил: «Из 38 целей, которые мы планировали в этом году, выполнены 26. По аварийному жилью результат превышен в 3 раза. Коррективы будут вноситься, но пересматривать полностью ничего не собираемся».

На пресс-конференции присутствует рекордное количество аккредитованных журналистов — 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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