Путин считает необходимым детализировать персональную ответственность руководителей регионов за реализацию нацпроектов
19.12.2019
Президент РФ заявил об этом на сегодняшней специальной предновогодней пресс-конференции. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Первый Областной» из Москвы с места событий.
Президент отметил: «Из 38 целей, которые мы планировали в этом году, выполнены 26. По аварийному жилью результат превышен в 3 раза. Коррективы будут вноситься, но пересматривать полностью ничего не собираемся».
На пресс-конференции присутствует рекордное количество аккредитованных журналистов — 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.
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