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Путин может сделать орловскую разведчицу героем России

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19.12.2019

Информация об этом прозвучала на сегодняшней предновогодней пресс-конференции президента России. Вопрос задала Светлана Дробышева, главный редактор издания «Школа. Гимназия. Лицей».

«Первое. Можно ли просить Вас, господин президент, присводить звание героя России зверски замученной в феврале 42-го года на Орловщине Софье Аракчеевой? Это разведчица отряда „Знаменский“. По-моему, Сергей Михайлович Миронов к Вам обращался, я знаю. Второе. Увековечить её память средствами кино, музыки и тв, газеты писали много, всем спасибо. Спасибо Потомскому, бывшему губернатору Орловщины, памятник он поставил на Орловщине Софье Алексеевне», — обратилась к президенту Дробышева.

«По поводу присвоения звания героя России это надо просто посмотреть, у меня нет материалов, я попрошу коллег, чтобы они у Вас взяли и в архивах посмотрели», — ответил Владимир Путин.

На пресс-конференции, которая проходит в Москве в эти минуты, присутствует рекордное количество аккредитованных журналистов — 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, в том числе корреспондент телеканала «Первый Областной».

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